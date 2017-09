De hele dag eten

Het Antwerpse Zuid is een nieuwe hotspot rijker. Het voormalige Hotel O en bijhorend restaurant Sinners op de Leopold de Waelplaats werden afgelopen zomer overgenomen en omgedoopt tot Pilar. Niet enkel de naam, maar ook de kaart, inrichting en het concept van de foodbar werden onder handen genomen. Het eclectische interieur, met onder meer artwork van Stephanie Specht en Flos-verlichting, tal van gezellige hoekjes en het grote, zonovergoten terras, nodigen uit om er lekker lang rond te hangen. In de kleine shop vind je unieke objecten van bevriende makers, zoals handgedraaide keramiek, linnen tassen en zeep van Le Labo. Maar het beste van alles: de keuken is de hele dag doorlopend open! Ontbijten doe je er tot 's middags, de lunch loopt door tot laat in de namiddag en gaat over in gerechtjes om te delen, denk maar aan verse burrata met gekonfijte citroen en gegrilde pijnboompitten of huisgemaakte gravad lax.