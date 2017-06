De hartenbreker van Oostende

Liefde en haat liggen dicht bij elkaar. Zeker als het over het Europacentrum, het hoogste gebouw in Oostende, gaat. Er is veel over te zeggen, maar koud laat hij niemand. Bewoonster Sybille, die wordt er alleen maar warm van.

De wolkjes die rond zijn body hangen, geven hem zijn mythische karakter. Samen met de gecontesteerde meningen die iedereen over hem heeft. Het Europacentrum. In de volksmond beter bekend als de Don Jaime-toren. Verwijzend naar het vergeelde spandoek van het cavamerk dat aan de 35ste verdieping wappert. Van kilometers ver doemt hij voor je op; aan de voet is er geen spoor meer van te bekennen. Een bevreemdend gevoel. En een voorbode voor wat komen zal. Zijn lift reist met een snelheid van een verdieping per seconde.