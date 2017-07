De Grote Sprong Achterwaarts

Alle ogen zijn dit weekend gericht op Recep Tayyip Erdogan. De president van de Republiek Turkije vormt het middelpunt van de herdenking van de staatsgreeppoging een jaar geleden, toen opstandige militairen in het duister van de nacht hun tanks over straat lieten rollen en hun jachtvliegtuigen afstuurden op het hart van de Turkse democratie, het parlementsgebouw in Ankara. Erdogan zal vandaag een toespraak houden op de plek in Istanbul die het beeld van de coup bepaalde: militairen die de brug over de Bosporus hebben afgesloten en burgers die zich, slechts gewapend met de Turkse vlag, tegenover hen hebben opgesteld.