De grote gok van Lutgen

Lutgen is een Ardennees in hart en nieren. Een man van weinig woorden. Onderkoeld en onpeilbaar. Dat heeft hij gisteren nog eens bewezen. Tot verbijstering van zijn socialistische coalitiegenoten, de voltallige Wetstraat-pers en een aantal van zijn eigen partijgenoten liet hij gistermiddag de Brusselse en Waalse regering vallen. Zijn uitleg tijdens een inderhaast bijeengeroepen persbriefing: hij is gedegouteerd door de snelle opeenvolging van schandalen waarbij de PS betrokken is. "De affaires en de gelddorst van sommigen remmen de transformatie van onze gewesten af. (...)