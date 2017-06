De groene inhaalbeweging

Onder de kleintjes in de beautyindustrie vind je al jaren bedrijven met een ethisch en ecologisch beleid. De natuurlijke verzorgingslijn 'Stop the water while using me' zet gebruikers aan om de kraan sneller dicht te draaien, terwijl ze over de hele wereld waterprojecten - denk aan het boren van waterputten - steunen. Het Brusselse Cîme teelt haar plantaardige grondstoffen op een duurzame manier en investeert in sociale projecten in het Himalaya-gebied. De verpakkingen van Kevin Murphy-haarproducten zijn dan weer biologisch afbreekbaar.