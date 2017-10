De gebeten hond

Dit is zijn laatste kamer. Als je binnenkomt is er links een deur met daarachter een ruime badkamer, met inloopdouche. 'Baden op dindsdagen', staat er enigszins fout op een papiertje aan de muur. Hij slaapt in een ziekenhuisbed, dat met een kleurrijke deken is opgemaakt. Daarnaast een kastje met een houten beeldje van Franciscus van Assisi op, geflankeerd door een elektrisch theelichtje van anderhalve euro - echte kaarsen zijn te gevaarlijk. Een rekje met foto's van de mensen uit zijn leven: familie, ouders, vrouwen, kinderen. Veel zwart-wit. Veel dood. Een tafel, waaraan hij tot een week geleden zijn krant las. De grootste tv van zijn leven. Een comfortabele stoel en een kleerkast. Een rolstoel. Een rollator. Het leven speelt zich na 89 jaar af op krap 20 vierkante meter.