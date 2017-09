De gebeten hond

'Sad to hear the news of Playboy founder Hugh Hefner's death. Thanks for all the mammaries.' Het is maar een van de vele goed gevonden witzen die Twitter ons gaf, deze week, toen Hugh Hefner, de Pyjama van God, het naakte ondermaanse met het zeer eeuwige wisselde. Ik heb het altijd een kleverig mannetje gevonden: net zoals zijn tijdschrift eruitzag na grondige lezing door de gemiddelde puber uit 1973. Dat ik sindsdien een fobie voor nietjes heb, is ook aan de maandelijkse uitvouwmevrouw te danken. Het belang van dat glimmende boekje vol van afgetrainde schoonheden met een vermoeden van lingerie kan voor de ontwikkeling van mijn seksjuwaliteit moeilijk onderschat worden.