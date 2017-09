De edelstenen tafel

Tijgeroog, jade, versteend hout, agaat, onyx, bergkristal, malachiet, parelmoer, beenderen, knopen, peperbollen: je kunt het zo gek niet bedenken of Ado Chale maakte er een tafel van. Ado wie? Ado Chale is een Brusselse meubelmaker die in de jaren 60 en 70 furore maakte. Al doet de term meubelmaker niet helemaal recht aan zijn werk. Hij was evengoed siersmid, edelsteenexpert en kunstenaar. Wie zijn tafels en lampen ziet, weet wat we bedoelen. Ado Chale - pseudoniem van Adolphe Pelsener - maakte zijn sculpturale meubels onder meer van gegoten brons. Zijn tafels hebben amorfe vormen en meer poten dan strikt noodzakelijk.