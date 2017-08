De drie meest betwiste 'helden'

Ferdinand Foch De Franse maarschalk Foch werd op het einde van de Eerste Wereldoorlog opperbevelhebber van de geallieerde legers. Hij bracht de Duitsers zware verliezen toe en overhandigde hen de wapenstilstandsvoorwaarden in een treinwagon in Compiègne. Gemeentes als Ieper, Schaarbeek, Knokke-Heist en Leopoldsburg eerden hem met een straatnaam. In Laken kwam er een standbeeld. Tot in 2011 had ook Leuven zijn Ferdinand Fochplein, centraal in de stad. Burgemeester Louis Tobback (sp.a) zag dat niet meer zitten: "Is het wenselijk een plein te vernoemen naar een man die tijdens WO I honderdduizenden doden op zijn geweten had?" Leopold II Koning Leopold II wordt vooral herinnerd als de stichter van de Kongo-Vrijstaat, wat hem rijkdom moest schenken, voornamelijk door het winnen van rubber en ivoor.