De derde weg is die van de FREELANCER

Er moet een apart statuut voor freelancers komen, zegt Voka. De werkgeversorganisatie pleit voor een derde weg tussen het statuut van werknemer en zelfstandige. Het voorstel valt echter op een koude steen.

Waarom moet er een apart statuut komen?

"We zijn niet klaar voor de 21ste eeuw", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. "In ons land zijn er geen goede regelingen voor flexibele en atypische arbeid. De scheiding tussen werknemer en zelfstandige wordt steeds dunner en nieuwe arbeidsvormen zijn in opmars, onze arbeidsmarkt moet zich hieraan aanpassen. Telkens als er een behoefte of probleem is, wordt er gezocht naar een oplossing op maat. Dit zorgt voor veel verwarring op de arbeidsmarkt. Veel ondernemers vinden het te complex." Het is een feit dat onze arbeidsmarkt evolueert naar meer flexibiliteit en individualisering, zegt Geert Vermeir, expert op vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid bij dienstenbedrijf SD Worx.