De Croo 'laat zich niet doen' door Proximus

Minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) heeft in de Kamer bits gereageerd op een dreigement van Proximus- topvrouw Dominique Leroy. Zij waarschuwde dat een miljardeninvestering op de helling komt te staan als een nieuwe regelgeving die investering nog duurder zou maken. "Ik laat mij niet beïnvloeden door chantage of persoonlijke aanvallen", reageerde De Croo. De relatie tussen De Croo en Proximus is al een tijdje gespannen. De Croo is voogdijminister over Proximus, dat nog voor de helft in overheidshanden is, maar profileert zich tegelijk ook als consumentenbeschermer die de prijzen omlaag wil. Zo is hij kritisch voor de strategie van Proximus om klanten meer data te geven, maar daar tegelijk ook meer geld voor te vragen. De Croo raadt consumenten aan om prijzen te vergelijken.