De comeback van tapijt en behang

Vergeet de Scandinavische interieurs met hun bleke houten vloeren en spierwitte muren. De jongste interieurtrend bekleedt je huis met patroonrijk behangpapier en aaibare tapijten in bordeauxrood of pauselijk paars.

Na de zotte jaren 60, 70 en zelfs 80, was ons interieur nog nooit zo sober als pakweg de jongste tien jaar", vertelt interieurontwerper Jean-Philippe Demeyer, die gekend staat om zijn gedurfde eclectische stijl. We kunnen hem geen ongelijk geven. Muren en vloeren werden ontbloot. Wit en zachte pastelkleuren domineerden en alle opsmuk beperkte zich tot een schapenvel gedrapeerd over een Eames Plastic Chair, een lichtbox met Pinterest-achtige quote en een hangplant om de boel toch wat levendig te houden. Natuurlijk is de Scandinavische look meer dan het steriel beeld dat we hier schetsen.