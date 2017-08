De 'Citizen Kane' onder de dansfilms

Niemand die er in 1987 vanuit ging dat een film over een romance op kamp tussen een dansinstructeur en een Joods tienermeisje veel potten ging breken. Toch werd Dirty Dancing dertig jaar geleden een instant hit. De blote bast van wijlen Patrick Swayze en de heupbewegingen van Jennifer 'Nobody puts Baby in the corner' Grey roepen nostalgie op. Ook op de cultuurredactie van De Morgen barstten sommigen deze week spontaan uit in een 'She's Like the Wind'-karaokesessie. De vraag kwam waarom ik niet even enthousiast meelipte. Het antwoord had ik beter ingeslikt. "Wtf! Heb jij de Citizen Kane van de dansfilms nog nooit gezien?"