De Caigny kopt Red Flames naar perfect rapport

Drie op drie. De Red Flames hebben ook hun derde duel in de aanloop naar het WK van 2019 in Frankrijk gewonnen. De Flames wonnen met 0-1 in Portugal en delen de leiding in groep 6 met Italië. Het kwik steeg een stuk boven de twintig graden in Penafiel en dat had gevolgen voor het voetbal. Het tempo was gezapig en op kansen was het lang wachten. De Red Flames dachten in eerste instantie aan de organisatie en gaandeweg zag bondscoach Ives Serneels zijn team ook aanvallend de bovenhand nemen. Iets voorbij het halfuur ging een vluchtschot van Tessa Wullaert net over en vijf minuten later miste Elke Van Gorp dé kans om de score te openen. De flankaanvalster zette de bal van dichtbij over de Portugese goal.