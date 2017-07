De bommen die de wereld veranderden

In de ochtend van 6 augustus 1945 vloog om kwart voor acht de Amerikaanse B-29 bommenwerper Enola Gay over Hiroshima met als opdracht het einde van WO II te bespoedigen, door bij wijze van 'noodzakelijk kwaad' een atoombom te droppen boven de Japanse havenstad. De impact van Little Boy was ongekend: de stad werd door een enorme vuurbal totaal van de kaart geveegd. Eind '45 werden 140.000 doden geteld en de zwarte radioactieve regen zorgde nog jarenlang voor talloze kankers en miskramen. Drie dagen later onderging ook Nagasaki na de explosie van Fat Man hetzelfde lot en op 12 augustus tekende keizer Hirohito de onvoorwaardelijke Japanse overgave. Zeventig jaar na de feiten reconstrueerde de Britse filmmaakster Lucy van Beek deze gruwelijke bladzijde uit de geschiedenis vanaf de aanloop naar de inslag tot en met de verwoestende nasleep ervan.