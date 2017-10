De Bie ontslagen bij Marlux, Vantornout als opvolger?

Voor de tweede keer in vier en een half jaar vliegt oud-wereldkampioen veldrijden Danny De Bie als coach op de keien. "Talent Laura Verdonschot is slecht aan het seizoen begonnen. Op Iserbyt na bespeur ik weinig progressie bij de U23. En één podiumplaats in vijf tv-crossen bij de elite is far too little", is teammanager Jurgen Mettepenningen scherp. "Ook de manier waarop we koersen, zint me niet. Offensief en agressief wil ik mijn renners zien." Angelo De Clercq, coach van het opleidingsteam Lares-Doltcini, neemt nu over, in afwachting van een opvolger. "We hebben nood aan een jonge ploegleider met een moderne visie", meent Mettepenningen. De namen van Richard Groenendaal, eerder al in beeld bij Marlux, en Klaas Vantornout circuleren. Zegt die laatste: "Of ik het zie zitten?