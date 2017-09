De beste plekken om dieren te spotten

Beverbende in de Bemde

Bevers mogen er dan bijzonder donzig uitzien, je herkent hun habitat aan de afgeknaagde bomen errond. Toch is het best uniek om het diertje eens in het echt te zien: in de negentiende eeuw waren bevers in de vrije natuur immers uitgestorven. Het is pas sinds 2000 dat ze terug aan een opmars bezig zijn.

Een van de plekken waar bevers het wonderwel naar hun zin hebben, is in het 250 hectare grote domein de Doode Bemde, dat grenst aan de Dijle.