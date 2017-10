De bebaarde eenzaat en de eekhoorn

Frederik Buyckx (32) won de Photographer of the Year-prijs van Sony met zijn desolate sneeuwlandschappen. Het liefst is hij onderweg, alleen, met zijn camera.

Een perfect ochtendstilleven is er eentje tegen de winterse decors van Kirgizië, Albanië of Bosnië. De onderwerpen van zijn bevreemdende foto's. Frederik houdt niet van vaste ondergrond. Die beklemt en beperkt zijn ziel en creativiteit. Binnenkort ruilt hij zijn rijtjeshuis voor een woonboot; we treffen hem in de Gentse haven, bij zijn wit busje, dat een blokhut op wielen blijkt. Geïsoleerd en dichtgetimmerd met hout, inclusief bed en kasten. Een opgezette eekhoorn kijkt verweesd in het niets. Soms neemt eenzaamheid mooie vormen aan. Op zijn zwerftochten heeft Frederik niet veel nodig. Een camera en enkele postkaartjes van vrienden.