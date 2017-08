De as van het jihadisme

Abdelbaki Es Satty, de imam uit Ripoll die een spilfiguur is in de aanslagen in Barcelona en Cambrils en omkwam bij een accidentele ontploffing de dag voordien, is vorig jaar in Vilvoorde en Diegem geweest. De Audi A3 waarmee de terreurcel in Cambrils op voetgangers inreed, is volgens Franse media een week eerder geflitst bij een snelheidscontrole in de buurt Parijs. In april werd in Catalonië een andere terreurcel opgerold. De politie verdenkt drie van de negen gearresteerden ervan in verband te staan met de terroristen in Zaventem en Maalbeek en een actieve rol in de aanslagen te spelen.