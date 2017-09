Dat werd hoog Zeith

Het leek allemaal simpel. Tijdens mijn verblijf in Kaapstad deze zomer wilde ik een bezoek brengen aan het gebouw waarin op 23 september het Zeitz Mocaa (Museum of African Art) zou openen. Ze zouden vast blij zijn met wat Belgische aandacht, dacht ik naïef. Na heel wat bellen en mailen bleef het antwoord njet: "Niemand komt hier binnen voor de grote persconferentie op 15 september." En dan waren we uiteraard al lang weg en was de deadline voor dit stuk ook al voorbij. Shit happens. Gelukkig vond ik de in België wonende Zuid-Afrikaanse kunstenaar, Kendell Geers, van wie er een werk in het museum hangt.