Dat EU wegkijkt bij geweld is beangstigend. Het kan mij dus ook overkomen

Het politiegeweld van de guardia civil tegen Catalaanse burgers is verwerpelijk, klinken Guy Verhofstadt en Joachim Pohlmann unisono. Maar over de rol van (Catalaanse) nationalisten en van de Europese Unie in deze kwestie denken beiden verschillend.

Verbluft was ik, werkelijk waar. Ik wist niet dat Vlaanderen zoveel experts inzake de Spaanse natiekwestie telde. Welke intellectuele weelde woekert er toch op ons turfkluitje. Al baseerden vele commentaren zich eerder op de binnenlandse politiek dan op hun kennis van de regio in kwestie. Doch dat terzijde. Of Catalonië onafhankelijk moet worden, is aan de Catalanen om te beslissen, niet aan mij. Daarom heet het zelfbeschikkingsrecht. En of het referendum organiseren de beste strategie was, is evenmin aan mij om te beoordelen. Feit is dat sinds het mislukken van het Catalaanse autonomiestatuut Madrid elk gesprek over autonomie weigerde en de Catalanen zochten naar een breekijzer om de dialoog weer open te wrikken.