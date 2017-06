Dansen met de duivel: zo doe je dat! Stoomcursus

Van één zegeltje lsd zou je het waanidee krijgen dat je kunt vliegen. Eén theelepel heroïne verandert je spontaan in een crackhoertje dat blowjobs aan zwervers geeft. Cannabis, lieve kindertjes, is al even erg: vroeg of laat stap je over op zwaarder spul, en lig je in de goot met een spuit in je arm en wondkorsten over je hele lijf. Begin er dus nooit aan! Geen idee hoe het met jou zit, maar zo klonken de angstverhalen en drugsmythes die wij vroeger ingepeperd kregen van eender welke Mr.