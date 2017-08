De Belgische choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui, oprichter van dansgezelschap Eastman en directeur van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, is nog maar eens in de prijzen gevallen. Het Duitse tijdschrift Tanz riep Cherkaoui uit tot Choreograaf van het Jaar. Theaterregisseur Luk Perceval, op zijn beurt, werd bekroond door de Deutsche Bühne tot Operaregisseur van het Jaar, voor zijn regie van Infinite Now. TV. Slecht én goed nieuws voor fans van het satirische actuaprogramma De ideale wereld, dat weldra weer van start gaat op Canvas: de show van Otto-Jan Ham en co. zal niet langer drie avonden per week te zien zijn, maar enkel op dinsdag en donderdag. Canvas stelt wel dat De ideale wereldlanger zal blijven doorlopen dan afgelopen jaar en dat de vrijgekomen woensdagavond wordt opgevuld door Culture Club, het cultuurprogramma van Bent Van Looy en Sofie Lemaire.