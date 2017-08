Daniel Craig móést 007 zijn

"Ik snijd nog liever mijn polsen door", zei Daniel Craig in de zomer van 2015, toen hem werd gevraagd of hij na Spectre nog eens in de huid van James Bond zou kruipen. Iets wat hij drie maanden later - net voor de première - in deze krant al relativeerde. "Ik hoef dit niet uit te leggen, ik kan van mening veranderen, ik doe what the hell ik wil." De afgelopen twee jaar is er heel wat inkt over gevloeid. Eind juli werd de releasedatum van die nieuwe Bond-film, de 25ste ondertussen, aangekondigd. Volgens de New York Times zou dat opnieuw met Craig zijn, maar die hield de lippen stijf op elkaar.