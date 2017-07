Dan toch nog: DODE HOEK moet minder dodelijk

Hoeveel ongelukken er jaarlijks gebeuren omdat een bestuurder niet gezien heeft dat er in zijn dode hoek nog een zwakke weggebruiker zit, weten we niet. Tot 2013 werden die cijfers bijgehouden, maar van de afgelopen vier jaar zijn er geen gegevens beschikbaar. Omdat er sindsdien op een andere manier data verzameld wordt, luidt de uitleg van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, en nu niet meer af te leiden is of er een dode hoek in het spel was. Nee, zegt Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), er zijn gewoon geen cijfers meer omdat de politie de formulieren zo slecht invulde dat de statistieken sowieso onbetrouwbaar waren.