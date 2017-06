Dan roepen dj's om een effect, maar staan ze veel te dichtbij

Het moet het ultieme festivalgevoel zijn: je favoriete zomerhit schalt door de boxen, een zwoele avondgloed daalt neer over het sprookjesachtige podium en als klap op de vuurpijl wordt de hemel omgetoverd tot een sierlijk ballet van gouden regen. "We zijn een beetje tovenaars, we spelen niet alleen met vuur maar ook met magie", vindt Niels, specialeffectsoperator bij Pyrofoor. Eerst even de misverstanden de wereld uit helpen: het vuurwerk van Pyrofoor is in niets te vergelijken met dat waar de modale Vlaming mee experimenteert op oudjaar. "We gebruiken alleen kanonnen en vlammenwerpers, die overal op het podium verspreid staan. In een weekend gaan er 4.000 tot 5.000 effecten de lucht in.