Daktuin met een missie

Ik sta op het dak van een voormalig pakhuis in het Antwerpse Groen Kwartier. De kippen kakelen, de tomaten doen aan XXL en kruiden en eetbare bloemen wuiven mee met de wind. Volkstuintjes op hoog niveau? Ja en nee: hier is meer aan de hand. Stefan Bostoen, een van de bezielers van de PAKT-site in Antwerpen, neemt mij mee op sleeptouw. We worden voor de voeten gelopen door een paar scharrelende kippen van het type 'vrije uitloop'. Stefan opent de deur van de eerste serre en vat een deel van de filosofie van PAKT samen: de kringloop sluiten door op één locatie te zaaien, planten, oogsten en nuttigen.