Daklozen krijgen hulp en bankkaart in 'Project Axel'

Tien jaar was het vaste prik, eerst op VT4 en daarna VIER: de avond beginnen doe je met Komen eten. Bij VIER vonden er velen al een tijdje dat het programma meer een vloek dan een zegen was - vaak te plat, te goedkoop - en met de start van het nieuwe tv-seizoen wordt het daarom even in de koelkast gestopt. In de plaats komt Huizenjagers, een soortKomen eten,maar dan met immomakelaars die klanten moeten proberen te overtuigen. "We willen nu even kijken of dit programma kan werken op dat tijdslot", zegt programmadirecteur Annick Bongers.