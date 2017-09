Dadendrang Juncker doet lidstaten huiveren

In zijn State of the European Union, de jaarlijkse rede van de voorzitter van de Europese Commissie, maakte Jean-Claude Juncker zijn ideeën voor de EU glashelder. Hij wil in de eerste plaats af van de monetaire tweedeling in Europa door alle EU-landen de euro te laten invoeren. Van de huidige 28 lidstaten hebben 19 dat al gedaan, zoals het Europees Verdrag ook voorschrijft. Als Londen in 2019 is uitgezwaaid, zit 85 procent van het Europese bruto product in de eurozone.