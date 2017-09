De grote zaal van mijn favoriete bioscoop, art deco, rode tapijten, muisjes die af en toe aan je schoenen komen snuffelen en dan hautain verder trippelen. En dan ook nog voor de nieuwe film van Darren Aronofsky, een van de laatste genieën uit Hollywood. (Pi, Requiem for a Dream, The Fountain, The Wrestler, Black Swan.) De film heet Mother. Het verhaal van Mother in het kort: Jennifer Lawrence is de vrouw van dichter Javier Bardem, die geen letter meer op papier krijgt. In de tijd dat Bardem niet schrijft, heeft Lawrence hun gehele landhuis wederopgebouwd, nadat dit in een vorig leven van Bardem (zonder Lawrence) om mysterieuze redenen is afgefikt. Dan wordt het stel bezocht door twee onheilsprofeten, Michelle Pfeiffer en Ed Harris.