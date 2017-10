Cruciaal bewijs plots teruggevonden... twee dagen na vrijspraak

Zeven maanden lang zocht het parket Halle-Vilvoorde tevergeefs naar een dvd - cruciaal bewijs in een groot mensensmokkeldossier. Bendeleider Ibrahim A. ging vrijuit. Twee dagen na het vonnis bleek dat de dvd al die tijd gewoon lag waar hij thuishoorde: op de griffie.

Op basis van afgetapte telefoongesprekken veroordeelde de correctionele rechtbank in Brussel de Irakees Ibrahim A. in 2011 tot acht jaar cel. Het gerecht beschouwde hem als de leider van een bende mensensmokkelaars, die slachtoffers vanop snelwegparkings richting Groot-Brittannië loodste. Vorig jaar tekende hij verzet aan. Dat kon, omdat hij in 2011 niet was komen opdagen. Daarom moest het proces worden overgedaan. Er was alleen één probleem: het parket kon de telefoontaps, het énige bewijs tegen de man, niet meer voorleggen.