Crematorium-plan legt proces kasteelmoord weer stil

Het proces rond de kasteelmoord is andermaal stilgelegd, nu na een incident rond een brief over een plan A. Daarbij had het lichaam van Stijn Saelens moeten verdwijnen in een crematorium.

Van de vier verdachten op het proces in Brugge is de Nederlandse wietboer Evert de Clercq (53) de enige die voluit gaat voor de vrijspraak. Hij was volgens tweede beklaagde Pierre Serry de go-between met de huurmoordenaar van Stijn Saelens, de intussen overleden Antonius van Bommel. Roy Larmit, derde verdachte, zegt dat hij na de moord bij De Clercq de laatste betaling ging ophalen. Maandag pakte Het Laatste Nieuws uit met een brief van een familielid van een ex-celgenoot van De Clercq in de gevangenis van Ieper. De man zou er zes maanden lang zijn afgeluisterd.