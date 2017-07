Contact tussen notoir jihadist en opgepakte broer

A. Saouti, van de twee opgepakte broers, die een aanslag gepland zouden hebben, had contact met Lionel Dumont, een Franse ex-militair die Franse jihadisten onder zijn hoede had. Hoewel de advocaten van de broers Saouti zeiden dat de mannen geen terreurplannen hadden en niet waren geradicaliseerd, blijkt nu dat een van de twee broers die werd opgepakt contact had met Lionel Dumont (46). De Franse ex-militair stond aan de wieg van de beruchte Gang de Roubaix die in de jaren 90 overvallen pleegden om geld in te zamelen voor de jihad. Saïd, de broer van A. en K. Saouti, werd in oktober 2016 nog tot 6 jaar cel veroordeeld voor terrorisme. De gebroeders Saouti werden opgepakt toen de politie vorige week een vermoedelijke terreurcel oprolde.