Congo in raad mensenrechten van VN

De Democratische Republiek Congo is verkozen als lid van de VN-Mensenrechtenraad. De VS en verschillende ngo's hadden zich verzet tegen die verkiezing, omdat het land een povere balans op het vlak van mensenrechten kan voorleggen. Het is niet bekend hoe België stemde. "Deze verkiezing is een belediging voor de talrijke slachtoffers van misbruiken gepleegd door de Congolese regering", stelt Human Rights Watch. "De veiligheidsdiensten zitten vermoedelijk achter het meeste geweld in de Kasaï te zitten. Daar zijn al bijna 90 massagraven geteld."