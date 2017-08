Comic Corbyn: geen cape, wel superkracht

"With great power comes great responsibility." Met dat citaat uit de Spider-Man-strips reageert Labour-leider Jeremy Corbyn (via zijn woordvoerder) op de publicatie vanThe Corbyn Comic Book. Het boek, waarin de politicus in verschillende verhalen wordt voorgesteld als een heuse stripheld - soms met superkrachten, soms zonder - wordt in september op het partijcongres voorgesteld. Verschillende boekhandelaars zullen de comic daarna ook in de rekken leggen. Het was de onafhankelijke uitgeverij SelfMadeHero die een oproep lanceerde om een korte strip te maken rond de politicus. Onder andere de inzendingen van Steve Bell, Martin Rowson en Stephen Collins, cartoonisten bij The Guardian, en comictekenaars Karrie Fransman en Steven Appleby werden in de verzamelstrip opgenomen.