Column Liefde

Hij zat op zijn terras en las het boekje dat zijn dochter voor hem had klaargelegd. "Dat moet je lezen", zei ze. Maar een lezer was hij nooit geweest. En hij kon zijn gedachten er ook niet bij houden. Steeds dwaalden ze af naar de eerste schepen, die ondankbare snotneus die al zijn werk wilde tenietdoen. De burgemeester had geloofd dat mensen die verkozen waren dankzij zijn naam, schepen waren geworden door zijn handtekening en aan politiek deden onder zijn goedkeurend oog, hem blind zouden volgen. Hij zuchtte. Geen gebrek wordt in de politiek zo streng afgestraft als goedgelovigheid. De burgemeester had de eerste schepen alles geleerd.