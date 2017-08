Coaches tegen burn-out gaan charlatans aanpakken

Het zal binnenkort mogelijk zijn om een klacht in te dienen tegen burn-outcoaches die onterecht medische diagnoses stellen, onethisch te werk gaan of patiënten aan het lijntje houden voor geldgewin. Een nieuwe belangenvereniging wil charlatans een halt toeroepen en richt een tuchtorgaan op. De behandeling van burn-out is een industrie geworden waar niemand nog vat op heeft, terwijl momenteel 8.200 mensen arbeidsonbekwaam zijn door burn-out. Dat is een stijging met 100 procent sinds 2010, schrijft Het Laatste Nieuws. "De grootste charlatan kan zich tegenwoordig burn-outcoach noemen", schreef de Gentse neuropsycholoog Michael Portzky eerder in een open brief. De Vereniging van Erkende Stress- en Burn-outcoaches (VESB) wil nu actie ondernemen tegen charlatans die uitgebluste werknemers 'coachen'. "Een minderheid verpest ons imago", zegt voorzitter Annita Rogier.