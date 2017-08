Club staat voor helse maand

Club begint vanavond aan de Gaverbeek aan een loodzwaar programma tot aan de interlandbreak begin september. Er zijn de verplaatsingen naar Zulte Waregem en KV Kortrijk en het Europese tweeluik tegen AEK. Toch is coach Ivan Leko optimistisch. "We hebben de kwaliteiten en moeten dat van de eerste tot de laatste minuut tonen. Ik heb respect voor Zulte Waregem, maar wij zijn Club Brugge en we zullen er alles aan doen om te winnen. Dat augustus cruciaal zal zijn, geloof ik niet. De maanden april en mei zijn de belangrijkste." Club moet het vanavond nog steeds zonder Laurens De Bock en Benoît Poulain stellen. Voor de verdedigers komt de match tegen Zulte Waregem te vroeg, alsook voor Acolatse (adductoren). Door de terugkeer van Wesley is de groep voorts compleet.