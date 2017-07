Club loot Turkse vicekampioen zonder fans

Turkse clubs staan garant voor passionele fans, die met veel vuur en lawaai hun Europese tegenstanders de stuipen op het lijf jagen. Niets van dit alles is van toepassing op Medipol Basaksehir, dat bij een thuiswedstrijd gemiddeld slechts een paar duizend toeschouwers op de banken krijgt in het nieuwe Fatih Terim Stadium. Ook de Brugse politiediensten moeten niet vrezen voor een herhaling van de zware rellen tegen Galatasaray in 2002 of de incidentrijke heenwedstrijd tegen Besiktas in 2015. Anders dan de traditionele Turkse topclubs heeft Basaksehir geen horden fans in België. Niet meer dan 27 jaar heeft het in 1990 opgerichte Basaksehir nodig gehad om vanuit de amateurreeksen op te klimmen naar de top van de Super Lig.