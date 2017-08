Club loot taaie klant uit Athene in laatste voorronde Europa League

Daar waar Club bij de loting voor de Champions League-voorronde nog op AEK Athene hoopte, was het enthousiasme gisteren na de trekking voor die van de Europa League ver te zoeken. En terecht, want na de financiële problemen en de degradatie naar derde klasse is de ex-ploeg van Ronald Vargas en Arnar Gretarsson (sportief directeur) helemaal terug. De Europese poules zijn ook voor de Grieken een must nadat ze door CSKA Moskou uit de Champions League werden gehouden. "Dit is de moeilijkste van de vijf clubs die we konden loten", zei Leko. "Ik ben niet de gelukkigste training, zeker omdat we opnieuw eerst thuis spelen."