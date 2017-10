Club heeft kwade klant aan Antwerp

Met 30 op 33 heeft Club Brugge zijn beste competitiestart sinds 2002-2003 beet. Niet verwonderlijk in de wetenschap dat Club gisteren nog maar eens voor rust op voorsprong kwam. Voor de achtste keer al in elf competitiematchen.

Pas in de 35ste minuut brak Decarli de ban. 'Pas', omdat de Brugse fans het niet meer gewoon zijn zolang te moeten wachten op een doelpunt van hun helden. Slechts één keer gebeurde dat later. Op Charleroi in minuut 68, meteen ook de enige keer dat Club voor rust niet tot scoren kwam. Van de overige tien matchen kwam Club acht keer op voorsprong in de eerste helft. Enkel op speeldag twee thuis tegen Eupen en op speeldag zes uit bij Moeskroen lukte dat niet.