Clinton stemt Trump

Ann Arbor, Michigan. Deze stad, een uur rijden van Detroit, is vooral bekend om zijn belangrijke universiteit, die voor alle disciplines tot de top 10 van het land behoort. En ook voor de Michigan Wolverines: het populaire universitaire footballteam dat elk jaar meedingt voor de kampioenstitel. Vanwege de unief is Ann Arbor een zeer liberale stad. In de kraaknette winkelstraten vind je hippe restaurants, boekenwinkels, interieurzaken en naar verluidt is het ook niet zo moeilijk om een jointje te scoren. Hier zie je haast geen pick-uptrucks maar vooral stadswagens en hybrides. Het contrast met het omliggende, diep conservatieve platteland is nauwelijk voor te stellen. Je hoeft vanuit Ann Arbor bijvoorbeeld maar een half uurtje op Route 12 te rijden om in het stadje Clinton te komen.