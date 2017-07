Clash of the cabs

reportage. Zahra Bakkali vs. Paul Walsh, of: de felle strijd tussen Uber en klassieke taxi's in Londen

De een vervoert passagiers in haar Uber-Toyota, de ander verdient de kost in zijn authentieke zwarte cab. Zahra Bakkali en Paul Walsh, beiden taxichauffeur in Londen, maar ook rivalen in een felle oorlog die de Engelse hoofdstad ontwricht. Want het gaat om méér dan alleen elkaars klanten afpakken.