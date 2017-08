CIA waarschuwde Spanje voor aanslag Ramblas

De Amerikaanse geheime dienst CIA zou al eind mei gewaarschuwd hebben dat terreurgroep Islamitische Staat een aanslag plande op de Ramblas in Barcelona. Dat schrijven de kranten El Periódico en El País. De Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken Joaquim Forn bevestigt dat de autoriteiten een waarschuwing kregen, maar laat weten dat de bedreiging als niet geloofwaardig werd beschouwd. "We krijgen tientallen van die waarschuwingen en behandelen ze allemaal op dezelfde manier. We beoordelen ze en delen ze met de veiligheidsautoriteiten", zegt Forn, die niet meldt van waar de melding afkomstig was. De waarschuwing werd doorgegeven aan de politie. Bij de aanslagen op de Ramblas in Barcelona en in de kuststad Cambrils van 17 augustus kwamen 16 mensen om het leven en raakten 120 anderen gewond.