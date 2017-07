Chinese miljardairs moeten stoppen met shoppen

De Chinese Volksrepubliek, de op één na grootste economie ter wereld, heeft met ruim 600 miljardairs meer superrijken dan de VS. Velen van hen investeren hun geld in het buitenland. "De megalomane projecten van de superkapitalisten zijn steeds meer een doorn in het oog van president Xi Jinping en zijn communistische partij", stelt Jan Jonckheere van de Vereniging België China. "Zo wilde vastgoedmagnaat Wang Jianlin (geschat fortuin: 27 miljard euro, red.) Disneyland-achtige pretparken neerpoten om het echte Disneyland de loef af te steken." Jianlin kondigde aan zijn plannen terug te schroeven, nadat de overheid een onderzoek had geopend.