China lust kalme Kim wel

Trump tweet, Noord-Korea schiet, Peking roept op tot kalmte en niemand luistert. Deze status quo bevalt de Chinezen matig, maar een status quo is altijd nog altijd beter dan verandering. Terwijl Trump en Kim elkaar in bloedstollende retoriek overtreffen, komt de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi maar weer eens met de officiële doctrine voor vrede op het Koreaanse schiereiland: de 'dubbele opschorting'. Zuid-Korea en de Verenigde Staten moeten ophouden met militaire oefeningen, Noord-Korea schort het testen van raketten en kernwapens op, en dan gaat iedereen kalm praten. "Praten is beter dan niet praten", trapte Wang Yi een open deur in.