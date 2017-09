Child Focus haalt uit naar Francken

Hoe de migranten worden aangepakt in het Maximiliaanpark in Brussel is allesbehalve netjes en een hoofdstad onwaardig. Dat schrijft Heidi De Pauw, algemeen directeur van Child Focus, in een scherp opiniestuk in deze krant. Vooral het lot van de meest kwetsbaren, de minderjarigen, baart haar zorgen. Er is niet enkel de repressieve aanpak van de politie, jongeren zwermen als gevolg daarvan uit over het hele land en over de grens. Hulpverleners kunnen hen niet meer bereiken. "Risico's en gevaren worden steeds groter en hun rechten worden geschonden", schrijft De Pauw. Zo komt de aanpak van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) nog meer onder druk te staan. Ook het feit dat hij een Sudanese delegatie naar ons land uitnodigde om de migranten te screenen, zet kwaad bloed.