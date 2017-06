Chelsea maakt baan vrij voor Lukaku

Conte kan bijzonder meedogenloos zijn. Via sms rekende hij brutaal af met Diego Costa. Hij bedankte hem voor zijn inspanningen in de titelrace, maar voegde hij er vervolgens aan toe: "Succes volgend seizoen. Je past niet meer in mijn plannen." Een bericht waarmee de trainer zijn spits en het bestuur van Chelsea koud pakte. Costa had al voelen aankomen dat Conte niet meer op hem rekende, na diverse meningsverschillen sinds januari. Toch reageerde hij erg aangedaan. Zo cru had hij dit niet verwacht. "Ik heb een sms van de trainer gekregen", zei hij na de oefenmatch van Spanje tegen Uruguay.