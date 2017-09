Chauffeurs belonen om spits te mijden werkt

Na de knip in de Leien en de bijkomende verkeershinder groeide de nood aan maatregelen om een verkeersinfarct in Antwerpen te voorkomen. Op 1 september ging het 'spitsmijden' van start. Een ideetje dat in Nederland goede resultaten boekt. Het principe is eenvoudig. Werknemers die in Antwerpen wonen en/of werken en die normaal gezien tijdens de spitsuren door de zone waar nu wegenwerken aan de gang zijn rijden, krijgen een beloning als ze de spits vermijden. Dat kan door vroeger of later te vertrekken, door alternatieven als openbaar vervoer of fiets te gebruiken of thuis te werken.