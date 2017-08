Charleroi stoomt door naar 12 op 12

Charleroi heeft in Genk een lijntje historie geschreven. 12 op 12 als inzet van het seizoen: het was de Carolo's nooit eerder gelukt. Twaalf punten voor op Oostende, acht op Standard en Genk: in de strijd voor PO I betekent dat een flinke kloof. Coach Felice Mazzu is opgezet, maar relativeert: "Na vier speeldagen aan de leiding staan voedt het vertrouwen, maar je koopt er niets mee. Goede en mindere periodes in een seizoen: daar zijn alle clubs onderhevig aan en wij bevinden ons nu in een goede fase." "Samen met Zulte Waregem momenteel de beste ploeg? Qua organisatie, solidariteit en fysieke conditie wel, maar Zulte Waregem voetbalt beter."